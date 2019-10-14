Киев, , 17:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских силовиков на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.

Зеленский вручил боевикам награды. Во время своей торжественной речи он заявил, что раньше Украина жила беспечно, не чувствуя себя в опасности.

«К сожалению, для того, чтобы понять, как горько мы все тогда ошибались, для того, чтобы действительно осознать масштаб катастрофы от такой недальновидности и наивной, детской доверчивости, нашей стране пришлось заплатить слишком дорогую цену», — рассказал он.

Зеленский отметил, что утрата территорий и начало гражданской войны на Украине стало для страны «шоковой терапией», после которой народ может либо исчезнуть, либо «родиться во второй раз».

Он поблагодарил боевиков ВСУ за то, что те защищают «мирный сон в украинских городах и сёлах».

Напомним, 14 октября на Украине «празднуют» день создания прогитлеровского формирования УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а с 2015 года на этот день был официально перенесён украинский День защитника Отечества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР предположил, что Зеленский 14 октября едет в Донбасс, чтобы не иметь дела с украинскими неонацистами, которые в этот день маршируют в центре Киева.

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