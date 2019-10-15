Ереван, , 12:27 — REGNUM Представители курдской общины Армении 15 октября проводят акцию протеста у здания посольства США в Ереване. Они протестуют против военных действий Турции на северо-востоке Сирии.

Участники акции протеста осуждают атаки ВС Турции на курдские населенные пункты и хотят привлечь внимание властей США на геноцидальные действия Анкары в Сирии.

Власти Турции 9 октября 2019 года начали очередную военную операцию на северо-востоке Сирийской Арабской Республики с целью установления «зоны безопасности». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие войска должны уничтожить «террористический коридор», который курды, считающиеся в Анкаре террористами, якобы там создают. При этом Эрдоган утверждает, что Турция сохранит территориальную целостность Сирии и «освободит народ региона от тисков терроризма».