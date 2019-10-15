Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга подготовили ряд вопросов по проект генплана города до 2035 года. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бирюлин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

По словам чиновника, изготовленный «Мастерской Генерального плана» проект готовился четыре года и был передан мэрии в сентябре.

«Уже за несколько дней изучения проекта от различных структурных подразделений поступил ряд вопросов и предложений разработчику документа», — сказал Бирюлин.

В опубликованный проект ранее уже вносились корректировки, исправлялись различные неточности, добавил чиновник.

Напомним, проект генплана возмутил жителей посёлка Шабровский. В документе указано, что рядом с посёлком будет размещена свалка, что возмутило жителей, ранее протестовавших против данных планов.

Читайте ранее в этом сюжете: Свалку под Екатеринбургом обсудят в свердловской Общественной палате