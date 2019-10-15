Куала-Лумпур, , 11:14 — REGNUM Верховный комиссар полиции Пакистана Амна Балох и индонезийская делегация полиции во главе с главным комиссаром Бадарузаманом Чайдиром посетили Малайзию с почетным визитом, где встретились с генеральным инспектором полиции Малайзии Тан Сри Абдул Хамидом Бадором, сообщает Antara.

Стороны обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в области безопасности между Малайзией и Пакистаном.

Известно, что Тан Сри Абдул Хамид Бадор также встретился с Бадарузаманом Чайдиром, чтобы обсудить сотрудничество в укреплении двусторонних отношений между Малайзией и Индонезией.

«Обсуждались важные вопросы, касающиеся участия двух стран в структуре АСЕАНАПОЛ», — отметил Бадарузаман Чайдир.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года во Вьетнаме состоялась конференция Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ).

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