Тегеран, , 08:59 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в его распоряжении имеется запись в которой видно, как иранский танкер был поражен ударом двух ракет у побережья Саудовской Аравии, об этом 15 октября сообщает Al Jazeera.

Заявление было сделано во время пресс-конференции, на которой политик коснулся целого спектра вопросов, от турецкой агрессии в Сирии, войне в Йемене и расторжения ядерной сделки.

Рухани подчеркнул, что нападение на танкер было организовано правительством, а не террористической группировкой, однако не назвал какое именно правительство в ответе за инцидент.

«Это был не акт терроризма. Это было сделано правительством. Это был враждебный, коварный поступок», — подчеркнул Рухани.

Как передавало ИА REGNUM, нападение на иранский танкер последовало 11 октября, некоторые СМИ поспешили обвинить в инциденте Саудовскую Аравию. Власти королевства отвергают данные заявления.

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