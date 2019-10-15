Новосибирск, , 07:49 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким мэра Абакана Николая Булакина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, мэр столицы Хакасии Николай Булакин погиб накануне, 14 октября, в ДТП в Красноярском крае.

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

«Печальная новость — трагически погиб мэр Абакана Николай Булакин, бессменно возглавлявший город на протяжении 24 лет. Он побеждал на выборах благодаря поддержке горожан. В последний раз Николай Генрихович был избран мэром Абакана в 2018 году, за него отдали свои голоса 77,6% избирателей. Мы вместе работали в рамках Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. К опыту работы Николая Генриховича на посту главы города всегда прислушивались коллеги, его мнение имело вес в межмуниципальном сообществе и учитывалось при принятии коллегиальных решений, направленных на развитие местного самоуправления. Николай Генрихович навсегда останется в нашей памяти как порядочный, мудрый, неравнодушный, разносторонний человек и политик, настоящий профессионал своего дела, талантливый управленец, принципиальный руководитель. Это большая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, а также жителям Абакана в связи с невосполнимой утратой. Светлая память!»