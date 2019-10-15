Пекин, , 07:01 — REGNUM Китайские СМИ опубликовали итоги неформальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди 11−12 октября в Ченнаи на юге Индии, сообщает 15 октября «Синьхуа».

Китайское информагентство отмечает, что Китай и Индия, обладая гигантскими человеческими и экономическими ресурсами, имеют огромный потенциал для сотрудничества.

Тесное сотрудничество между странами, пишут китайские СМИ, достигло значительного прогресса. Оборот торговли между Индией и Китаем составляет около 100 млрд долларов США.

Как подчеркнули руководители двух держав, отношения между КНР и Индией перешли на новый уровень. Стороны готовы для решения старых проблем в отношениях укреплять контакты и взаимное доверие.

По словам Си Цзиньпина, путь, при котором «дракон и слон сливаются в танце», будет верным для обоих народов.

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