Вашингтон, , 06:35 — REGNUM Прокуратура Южного округа американского штата Нью-Йорк получила доступ к данным о банковских счетах адвоката президента США Дональда Трамп Рудольфа Джулиани в рамках расследования, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что следствие пытается установить, в каких сделках участвовал Джулиани на Украине и с кем встречался. Также следователи уточняют данные о банковских счетах юриста Трампа и опрашивают свидетелей, которые могут иметь отношение к делу. В частности, прокуратура заинтересовалась связями фирмы Джулиани с мэром Киева Виталием Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября федеральная прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование против юриста Трампа Рудольфа Джулиани. Его подозревают в нарушении законов о лоббизме. Предполагается, что Джулиани якобы пытался добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве.

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