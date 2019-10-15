Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудник американских спецслужб, написавший жалобу о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, совершенно лишился доверия из-за того, что его описание разговора не совпадает с обнародованной стенограммой беседы президентов двух стран. Это заявление Трамп опубликовал 14 октября на своей странице в Twitter.

Американский лидер заметил, что даже председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, активно продвигающий расследование для начала процедуры импичмента Трампа, понимает, что такой осведомитель Конгрессу больше «не нужен».

В качестве причины Трамп назвал несоответствие «истории» осведомителя и стенограммы разговора и добавил, что второй потенциальный осведомитель уже совсем перестал упоминаться.

Процедура импичмента была начата на основании обвинения Трампа в давлении на его украинского коллегу для того, чтобы Киев оказал помощь действующему президенту США в переизбрании на второй срок в 2020 году. Трамп якобы добивался расследования действий сына своего вероятного противника Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки украинской власти.

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