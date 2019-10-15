Вашингтон, 15 октября 2019, 04:27 — REGNUM США имели в зоне наступления турецких войск на севере Сирии лишь несколько десятков военнослужащих, они были не в состоянии остановить агрессию, заявила 14 октября на брифинге представитель американской администрации.

Американский солдат
Американский солдат
U.S. Department of Defence

Она рассказала на условиях конфиденциальности, что США располагали на участке наступления турок длиной в 40 км и глубиной в 30 км лишь несколькими десятками человек.

Чиновница назвала мысль о том, что они могли остановить армию вторжения, «просто нелогичной». «Это было бы исключительно опасно», — сказала она и добавила, что Пентагон сосредоточился на «защите этих сил».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Цель военной операции — «ликвидация террористической угрозы» у границ Турции и создание зоны безопасности для сирийских беженцев.

Накануне, 13 октября, для противостояния Турции подразделения вооруженных сил САР начали переброску на север Сирии.

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