Вашингтон, , 04:27 — REGNUM США имели в зоне наступления турецких войск на севере Сирии лишь несколько десятков военнослужащих, они были не в состоянии остановить агрессию, заявила 14 октября на брифинге представитель американской администрации.

Американский солдат U.S. Department of Defence

Она рассказала на условиях конфиденциальности, что США располагали на участке наступления турок длиной в 40 км и глубиной в 30 км лишь несколькими десятками человек.

Чиновница назвала мысль о том, что они могли остановить армию вторжения, «просто нелогичной». «Это было бы исключительно опасно», — сказала она и добавила, что Пентагон сосредоточился на «защите этих сил».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Цель военной операции — «ликвидация террористической угрозы» у границ Турции и создание зоны безопасности для сирийских беженцев.

Накануне, 13 октября, для противостояния Турции подразделения вооруженных сил САР начали переброску на север Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: США передают контроль над Манбиджем русским и спешно отступают