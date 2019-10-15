Вашингтон, , 03:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отправляет в Турцию делегацию для разрешения ситуации на северо-востоке Сирии, заявил 14 октября на брифинге для журналистов представитель американской администрации.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что последние действия Вашингтона в отношении Турции весьма серьёзны, если учесть нынешнюю слабость её экономики.

Он подчеркнул, что тем не менее США остаются привержены выходу из ситуации дипломатическим путём, для чего Трамп дал распоряжение направить в Турецкую республику делегацию высокого ранга.

По его словам, Белый дом желает в первую очередь договориться о прекращении огня в зоне турецкой операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдеп 14 октября объявил, что Трамп подписал документы о новых санкциях против Анкары, введённых в связи с операцией Турции в Сирии.

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