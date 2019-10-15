Москва,
15 октября 2019, 01:45 — REGNUM У Киева нет никакого решения проблемы Донбасса, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
«Пока [украинский президент Владимир
] Зеленский
пугает неким «планом Б» по Донбассу, [министр иностранных дел Украины Вадим
] Пристайко
простодушно признался, что плана Б нет и в помине и его только придётся найти, если не сработает план А. Но если план А — это переписанные задом наперёд Минские соглашения, то не сработают ни план А, ни план Б, ни план В».
Пушков
Напомним, Зеленский на минувшей неделе заявил, что «не бросит» украинцев, которые находятся в Донбассе — «ту часть людей», которые «чувствуют себя украинцами».
«Это наш «план А». А «план Б» — все, кто чувствует себя украинцами, если будет длинная-длинная история, длинный-длинный путь с возвращением территорий, приоритетом всё равно будут люди. Мы должны им обеспечить (тогда уже) возможность быть здесь».
Зеленский
После этого Пристайко 14 октября заявил, что Киев рассчитывает решить проблему Донбасса путём переговоров в нормандском формате и без привлечения «миротворцев».
"У нас всегда есть план «Б». Одна из таких идей — предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира. До сих пор происходило только обсуждение этих вопросов, но никто даже не приблизился к решению».
Пристайко
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