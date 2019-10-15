* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 01:41 — REGNUM В ходе военной операции Турции на северо-востоке Сирии многие задержанные боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли сбежать, заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает пресс-служба ведомства.

Сирийские боевики Freedom House

«Несмотря на противодействие и неоднократное предупреждение со стороны США и международного сообщества, глава Турции Эрдоган отдал приказ о вторжении в Сирию, что привело к множеству жертв… Это вторжение также подорвало успешную международную операцию по уничтожению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и привело к освобождению многих опасных задержанных боевиков», — заявил он.

По мнению Эспера, теперь Турция несет ответственность за возможное возрождение террористической организации и военные преступления на территории. Он подчеркнул, что планирует созвать страны НАТО для оказания давления на Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM 14 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Турция проявит сдержанность и начнет координировать свои действия с союзниками по организации. При этом он отметил, что организации в решении вопроса с Турцией необходимо сохранить единство в альянсе.

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