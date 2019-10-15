Лондон, , 00:35 — REGNUM Великобритания приостановила выдачу новых лицензий на экспорт вооружений в Турцию, сообщает газета The Financial Times.

Сообщается, что соответствующее решение приняло британское правительство. Временная приостановка выдачи лицензий на поставки вооружений в Турцию связано с желанием властей Великобритании пересмотреть полностью программу экспорта оружия Анкаре из-за начала турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Ранее решение о приостановке поставок оружия Турции приняли Италия, Франция, Германия и Испания.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении антитурецких санкций в ближайшее время. Санкции будет введены против действующих и бывших чиновников Турции в связи с началом военной операции в Сирии, которую Анкара проводит против сирийских курдов.

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