Баку, , 23:32 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом экономические отношения двух стран. Эрдоган прибыл в Баку для участия в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

B ходе беседы было отмечено успешное развитие отношений между странами в политической, экономической и во всех остальных сферах. Было выражено удовлетворение расширением сотрудничества в области экономики. В этом контексте были подчеркнуты вложение инвестиций, роль реализованных нашими странами глобальных энергетических проектов, а также ввод в строй в прошлом году трубопровода TANAP, функционирование железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области оборонной промышленности, образования, туризма, культуры. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений, а также вопросам, представляющим взаимный интерес. Было отмечено, что проходящий в Баку VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств служит расширению сотрудничества между государствами.