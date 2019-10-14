Барселона, Испания, , 22:55 — REGNUM По информации медицинских работников, 37 человек получили ранения в ходе столкновений с полицией в аэропорту Барселоны, 14 октября передает агентство Reuters.

За нападение на полицейских арестованы двое участников беспорядков — один в аэропорту столицы Каталонии, один в городе Матаро.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Каталонию охватили массовые протесты и беспорядки в ответ на приговор испанского суда лидерам каталонских «сепаратистов».

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