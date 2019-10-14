Сринагар, Индия, , 22:06 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с критикой оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК), обвинив старейшую политическую партию страны в напрасной гибели индийских солдат. Об этом 14 октября сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Кашмир

В своей речи на митинге в штате Харьяна Нарендра Моди подчеркнул: «По каким-то непонятным причинам ИНК холит и лелеет статью 370 Конституции Индии, в которой закреплены особые права и привилегии Джамму и Кашмира». По словам премьер-министра южноазиатского государства, особый статус региона не позволял осуществить его полную интеграцию в государственную систему страны, что превратило кашмирскую долину в рассадник терроризма и насилия. «Пусть ИНК объяснит свою любовь к статье 370 семьям наших солдат, погибших напрасно в Кашмире», — добавил Нарендра Моди.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир. Теперь штат будет разделен на два субъекта федерации, правовой статус каждого из которых будет снижен до уровня союзной территории. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось ограничить свободу собраний в регионе, а также заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети Интернет. В настоящее время работа мобильной связи в Джамму и Кашмире частично восстановлена.