Киев, , 21:47 — REGNUM Принудительную украинизацию оставшихся на Украине русских классов одобряет 49% опрошенных, сказано в отчёте Киевского международного института социологии (КМИС). Данные опроса были опубликованы 14 октября на сайте КМИС.

В то же время 47% опрошенных в той или иной степени не одобряют данное решение украинского правительства.

Опрос проводился с 9 по 11 октября 2019 года. Всего было опрошено 1200 жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года те немногие русскоязычные классы, которые остались на Украине, будут переведены на украинский язык обучения.

Читайте также: Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Одессы пообещали сохранить классы с русским языком преподавания, несмотря на вступление в силу очередной порции русофобских законов.

Читайте также: Языковой бунт Одессы: русскоязычные классы в школах города сохранятся