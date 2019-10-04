Киев, 4 октября 2019, 08:20 — REGNUM С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
Министр отметила, что в таких школах будет возможность изучать родной язык «нацменьшинства», однако основное обучение будет проходить на украинском языке.
Напомним, согласно данным американской социологической компании Gallup, в 2008 году русский язык был родным для 83% жителей Украины.
Отметим, ранее Новосад опубликовала в социальных сетях сообщение, изобиловавшее ошибками, за что была раскритикована и высмеяна украинскими националистами.
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Напомним, ранее посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто заявил, что его страна не пойдёт на уступки в вопросе права венгерского национального меньшинства Закарпатья учиться на родном языке.
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