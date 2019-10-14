Прага, , 21:08 — REGNUM Правительство Чехии приняло решение приостановить продажу вооружений Турции, сообщает 14 октября агентство Reuters со ссылкой на главу чешского МВД Яна Гамачека.

MichaelGaida

Агентство утверждает, что решение начнёт исполняться немедленно. По некоторым данным, за 2018 год военно-промышленные предприятия Чехии продали Турции боеприпасов и вооружения на €5,4 млн.

Ранее об инициативе ввести оружейное эмбарго в отношении Турции заявляли представители МИД Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, главы государств Германии, Британии, Франции и ряда других стран —членов НАТО жестко осудили начавшуюся на севере Сирии военную операцию «Источник мира» и призвали созвать Совет Безопасности ООН по данному вопросу.

В ответ президент Турции пригрозил открыть границы для сирийских беженцев, желающих добраться до европейских стран.

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