Барселона, Испания, , 19:54 — REGNUM Аэропорт Барселоны отменил около 20 рейсов из-за массовых беспорядков в главном терминале, 14 октября передает агентство Reuters.

В аэропорту столицы Каталонии произошли серьезные столкновения протестующих с полицией Испании. Полицейские применили дубинки для разгона демонстрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Каталонию охватили массовые протесты, поводом для которых стал обвинительный приговор Верховного суда Испании лидерам движения за независимость региона.

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