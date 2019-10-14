Москва, , 18:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не смог одолеть стоящие перед ним политические трудности и решил игнорировать проблему в виде ультраправых националистов. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Зеленский и все его находящийся у власти (его приближенные), они обязательно заметят радикалов, когда радикалы начнут сносить им головы. Но спокойно — президент Зеленский всё предусмотрел! Он разместил пост в Фейсбуке! И я бы на это ему сказал, цитата из известного фильма: Володька, в следующий раз быстро не женись!» — заявил Трофимчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня защитника страны обратился к гражданам с призывом не поддаваться на провокации ультраправых во время митингов 14 октября, которые, по его мнению, будут «делать картинку» для российского телевидения. Между тем, 14 октября представители экстремистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обклеили стены возле входа в офис президента Украины фотографиями боевиков, погибших во время конфликта в Донбассе.