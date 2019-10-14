Дамаск, , 18:32 — REGNUM Сирийская правительственная армия не будет входить в города, подконтрольные курдской администрации, а ограничится размещением вдоль границы с Турцией, заявил 14 октября агентству Hawar член Исполнительного совета администрации территорий северо-востока Сирии Абед Хамад аль-Мехбаш.

По его словам, это закреплено в соглашении Дамаска с курдской автономной администрацией.

Аль-Мехбаш подчеркнул, что существующая автономная администрация останется на своих местах, так как соглашение с Дамаском не затрагивает вопросов административного управления на северо-востоке САР

Напомним, о договорённости сирийских курдов с правительством Башара Асада было официально заявлено 13 октября.

Подразделения армии Сирийской Арабской Республики будут размещены на всей границе с Турцией для отражения наступления турецкой армии и подконтрольных Анкаре протурецких боевиков.

Стоит отметить, что официальных заявлений по этому поводу Дамаск ещё не делал.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала вторжение на северо-восток Сирии, объявив о военной операции «Источник мира», направленной против РПК и сирийских курдов.

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