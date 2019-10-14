Рига, , 17:57 — REGNUM Министр финансов Латвии Янис Рейрс заявил о невозможности повторения экономического кризиса 2008 года, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM. Об этом он заявил в эфире радиостанции Latvijas Radiо. По его словам, уже при спроектированном бюджете на 2020 год Латвия «готова к чёрным дням». «Такого кризиса, как в 2008 году, в Латвии ни в коем случае не будет. Мы можем говорить о кризисной ситуации, когда не будет роста, а будет застой», — сказал Рейрс.

Он подчеркнул, что расходная часть бюджета 2020 года на 610 млн евро больше, чем в бюджете 2019 года. Свыше 3 млрд евро 10-миллиардного бюджета будет потрачено на социальные нужды, а предполагаемый рост ВВП в 2,8% — это, по его словам, хороший рост.

При этом сам проект бюджета он не считает идеальным, но называет компромиссом пяти партий.