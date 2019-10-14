Аддис-Абеба, , 21:45 — REGNUM Министерство обороны Эфиопии заявило, что непроверенные сообщения о том, что джибутийская армия якобы перешла границу Эфиопии и вторглась в район Афар, причиняя ущерб населению и государству, являются необоснованной ложью. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Глава канцелярии заместителя начальника штаба в министерстве обороны Эфиопии полковник Тесфае Аялью сообщил, что «новости, распространяемые в социальных сетях, в которых говорится, что вооруженные силы Джибути пересекают границу Эфиопии и наносят вред гражданам в северном штате Афар, являются фальсификацией».

По его словам, между двумя странами существуют прочные социальные и межгосударственные отношения, а также «между двумя странами нет оснований для конфликта». Полковник еще раз подчеркнул, что информация, распространяемая различными способами по всей Эфиопии, далека от истины.

Однако Аялью признал, что иногда на границе случались стычки из-за территорий выпаса скота и доступа к водопоям в районе штата Афар.