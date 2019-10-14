Москва, , 17:42 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко надеется взять реванш и активно договаривается с западными кураторами о своей роли оппозиционера в украинской политике. Об этом свидетельствуют и последние шествия и митинги неонацистов в Киеве. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«То, что не будет путча в том виде, в каком мы представляем — да, его не будет. Потому что вы ещё не дали команды, что этот путч можно проводить. Потому что путч без легитимации не имеет смысла. Да, побузят. Да, побьют. Что-то там будет», — заявил Килинкаров.

По его мнению, улетевший ранее в Лондон экс-президент Украины Пётр Порошенко явно пытается найти поддержки у зарубежных сил, между тем, Зеленский, уехавший на фоне маршей неонацистов в Донбасс, явно проявляет нерешительность перед новыми вызовами.

14 октября в Киеве проходит марш в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский уехал в Донбасс, где по-прежнему не удаётся начать отвод войск.