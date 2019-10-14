* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 17:41 — REGNUM Руководство сирийских курдов освободило из тюрем содержавшихся там пленных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 октября агенство РИА Новости со ссылкой на неназванный высокопоставленный турецкий источник.

В частности, приводится пример тюрьмы в городе Телль-Абъяд.

«Сегодня утром турецкие войска атаковали тюрьму в Телль-Абъяде, рассчитывая взять под стражу находящихся там террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но, прежде чем военные добрались туда, террористы РПК освободили боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытаясь создать хаос в этом районе. Экспертиза места происшествия показала, что заключенные не ломали дверей. Похоже, охранники освободили опасных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как они ранее угрожали сделать», — цитирует агентство слова источника.

Напомним, ранее сирийские курды при прямой военной поддержке США вели боевые действия против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и взяли в плен некоторое количество боевиков и членов их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 октября военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, территории которого контролируют сирийские курды.

На данный момент сирийские правительственные войска по согласованию с курдами входят в населённые пункты на северо-востоке страны, чтобы не допустить туда турецких военных и связанных с ними боевиков.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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