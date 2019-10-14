Эр-Рияд, , 17:23 — REGNUM Более 20 документов о разностороннем сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией подписано в результате переговоров президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, сообщает 14 октября агентство RT.

Среди этих соглашений присутствует хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти и заявление о намерениях сотрудничества Роскосмоса и саудовской комиссии по космосу. Заявлено о планах сотрудничества в финансировании космонавтики и участии Эр-Рияда в российской глобальной навигационной спутниковой системе ГЛОНАСС.

Кроме того, министерства энергетики двух стран объявили о намерении сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября состоялся государственный визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.

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