Москва, , 17:14 — REGNUM Абхазский оппозиционер Аслан Бжания приехал в Москву на реабилитацию. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Общенационального движения по защите государственности.

Аслан Бжания

Напомним, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания в апреле попал больницу в Москве, затем проходил курс лечения в Германии. Ранее оппозиция планировала выдвинуть Бжанию как кандидата на пост президента Абхазии. Сторонники оппозиционера утверждают, что Бжания был отравлен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по результатом второго тура президентских выборов в Абхазии победу одержал действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба. 9 октября прошла торжественная церемония вступления в должность Хаджимбы.

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