Ташкент, , 16:03 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 14 октября приняла участие в седьмом заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), сообщает МИД Узбекистана.

На встрече приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана и страны-наблюдателя Венгрии.

«Стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках Тюркского совета и рассмотрели проекты документов, запланированных к подписанию в ходе открывающегося VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств», говорится в сообщении.

МИД сообщает, что с 2017 года Узбекистан наращивает двусторонний товарооборот с государствами-участниками Тюркского совета в среднем на 30% ежегодно. Отмечается, что 5 октября в Ташкенте состоялось первое заседание Делового совета и Инвестиционный форум с участием представителей тюркского мира.

«По итогам заседания министры утвердили ряд документов, связанных с решением организационно-финансовых вопросов деятельности Тюркского совета, в частности открытия представительства Тюркского совета в Венгрии», отмечает МИД.