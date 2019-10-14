Ашхабад, , 15:19 — REGNUM «Туркментелеком» заблокировал доступ к облачному хранилищу Google на всй территории Туркмении. Об этом сообщает «Turkmen.news» со ссылкой на информацию шведской НПО «Qurium Media Foundation».

По данным аналитиков, национальный оператор связи осуществляет блокировку за счет подмены DNS-сервера и выдачи ложного IP-адреса.

Отмечается, что из-за блокировки по распоряжению туркменских властей доступа к целому ряду зарубежных сайтов, находящиеся в Туркмении пользователи лишились возможности посетить сайты с большинством соцсетей и популярных файлообменников, а также оппозиционных туркменских и мировых СМИ.