Грозный, , 15:03 — REGNUM Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия является историческим событием. Оно придаст импульс дальнейшему развитию взаимоотношений двух стран. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня великий день во взаимоотношениях России и Королевства Саудовская Аравия. Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Эр-Рияд. <…> Уверен, что это историческое событие станет толчком для дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества России и Саудовской Аравии», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер также выразил благодарность Путину за то, что его включили в состав делегации для визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.