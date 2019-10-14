Париж, 14 октября 2019, 14:29 — REGNUM Жан-Люк Меланшон, лидер французской партии «Неподчинившаяся Франция», призвал Париж помочь сирийской армии, которая должна направить свои войска на север страны, чтобы «противостоять агрессии» Турции, сообщает Le Figaro.
«Отличная новость. Сирийская армия будет защищать страну от вторжения армии Эрдогана и джихадистов. Франция должна помочь», — написал Жан-Люк Меланшон в Twitter.
Издание отмечает, что ранее стало известно, что сирийская армия отправит войска на север страны, чтобы «противостоять агрессии» Турции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции приняли решение ввести комплекс мер по обеспечению безопасности своих военных и гражданских лиц, дислоцированных в Сирии.
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