Лондон, , 14:26 — REGNUM Россия хочет, чтобы разделительная линия стала установленной границей, и пытается незаконно разделить Грузию. Об этом 14 октября в своем выступлении на сессии Парламентской ассамблеи НАТО заявила президент ПА НАТО Мадлен Мун, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Мун отметила, что Россия периодически передвигает границу и не обращает внимания на население, семьи и имущество которого разделяется.

Президент Парламентской ассамблеи подчеркнула, что была две недели назад на границе, «установленной вокруг Южной Осетии» и теперь «чувствует себя морально обязанной» говорить «не только о нарушениях международного права, но и о людях, которые там живут, и нарушениях их прав».