Минск, , 14:24 — REGNUM Развитие Белоруссии в цифровой сфере обсуждалось 14 октября во время доклада Александру Лукашенко с участием руководителей совмина, Администрации президента и других госорганов, а также ведущих учебных заведений, IT-сектора, и «Парка высоких технологий». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Сегодня вами внесены отдельные предложения, которые должны способствовать развитию и страны как «айтишной», и других направлений, связанных с цифровизацией», — приводятся его слова в официальном сообщении.

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Лукашенко отметил, что спектр актуальных задач по обозначенной тематике очень широк. Он также напомнил, что в пятилетней программе социально-экономического развития Белоруссии одним из приоритетов заявлена информатизация.

«Пока в этом направлении хвастаться особо нечем. Хотя на пятом Всебелорусском народном собрании была поставлена задача к 2020 году создать полноценное электронное правительство», — констатировал Лукашенко.

Он пообещал в ближайшее время провести серьезное совещание по всему кругу проблем цифровой трансформации Белоруссии, сказав: «Начиная с азов: что ж все-таки такое цифровизация, информатизация, компьютеризация, чем они отличаются друг от друга, что в приоритете. Я уже как-то намекал нашим «цифровикам», что, рассуждая на тему, далекую от понимания нашим населением (процентов 90−95 вообще не понимают, что это такое), мы просто запугиваем его, не разъясняя, что же такое цифровизация, что это за чудо такое, откуда оно взялось».

Первый зампред правительства Александр Турчин сообщил, что предложение о создании в Белоруссии «хайтек-университета» основывается на необходимости организации подготовки кадров новой формации. По его мнению, «в новых условиях необходимы принципиально другие подходы», хотя белорусская система образования, по его оценке, «сегодня в целом удовлетворяет потребности кадров».

«Но для успешной цифровой трансформации и создания новой экономики нам необходимы специалисты совершенного другого качества. Таких мы пока не готовим», — признал Турчин.