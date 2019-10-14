Эр-Рияд, , 14:21 — REGNUM Сегодня, 14 октября, президент РФ Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом. Об этом сообщает Al Arabiya. Самолёт главы государства приземлился в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде.

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У трапа самолёта российского лидера встретили принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис.

https://twitter.com/AlArabiya/status/1183696995145392128

Как уточнили в Кремле, в Эр-Рияде состоятся переговоры президента России с Королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Стороны обсудят координацию действий для стабилизации цен на нефть, положение дел в Сирии и регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование.

Кроме того, в рамках визита предусмотрено участие Владимира Путина в первом заседании Российско-саудовского экономического совета и беседа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

По итогам визита будет подписан пакет двусторонних документов, среди которых как межведомственные, так и коммерческие соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоялся 12 лет назад — в 2007 году.

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