Тбилиси, , 13:12 — REGNUM Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелавшили заявила о своей уверенности в том, что между Грузией и Азербайджаном нет таких тем, которые нельзя уладить. Об этом госминистр сообщила в связи с событиями, развернувшимися вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи, передает «Интерпрессньюс».

По мнению госминистра, подобные вопросы следует решать путем переговоров.

«Для этого у нас есть формат, кроме встречи высшего уровня, которая была проведена, и я думаю, это очень важно и продуктивно. У нас есть комиссия и в рамках этой комиссии рассматриваются вопросы. Сложный это вопрос, нелегкая тема. Именно поэтому, на протяжении лет не принято по данному вопросу окончательное решение, поскольку это связано с определенными нюансами. Однако сейчас все проходит в очень интенсивном режиме, и я убеждена, что решение будет найдено»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несудейский член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе предложила способ решения вопрос о территории монастырского комплекса Давид Гареджи. Согласно плану Долидзе, вся территория Давид Гареджи должна стать охраняемой.

Напомним, 9 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария совершил свой первый официальный визит в Баку, после которого заявил, что с Азербайджаном достигнута договоренность о Давид Гареджи. Согласно договоренности сторон, с 11 октября грузинским священикам должен быть открыт доступ на территорию комплекса. Однако грузинские СМИ распространили 11 октября информацию о том, чтодоступ грузинским священникам в находящиеся на территории Азербайджана монастыри комплекса Давид Гареджи остается частично ограниченным.

Как известно монастырский комплекс Давид Гареджи раскинулся на территории двух стран — Грузии и Азербайджана, и часть границы, которая делит этот комплекс на две части, до сих пор остается несогласованной.

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