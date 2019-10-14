Тбилиси, 14 октября 2019, 13:12 — REGNUM Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелавшили заявила о своей уверенности в том, что между Грузией и Азербайджаном нет таких тем, которые нельзя уладить. Об этом госминистр сообщила в связи с событиями, развернувшимися вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи, передает «Интерпрессньюс».
По мнению госминистра, подобные вопросы следует решать путем переговоров.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что несудейский член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе предложила способ решения вопрос о территории монастырского комплекса Давид Гареджи. Согласно плану Долидзе, вся территория Давид Гареджи должна стать охраняемой.
Напомним, 9 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария совершил свой первый официальный визит в Баку, после которого заявил, что с Азербайджаном достигнута договоренность о Давид Гареджи. Согласно договоренности сторон, с 11 октября грузинским священикам должен быть открыт доступ на территорию комплекса. Однако грузинские СМИ распространили 11 октября информацию о том, чтодоступ грузинским священникам в находящиеся на территории Азербайджана монастыри комплекса Давид Гареджи остается частично ограниченным.
Как известно монастырский комплекс Давид Гареджи раскинулся на территории двух стран — Грузии и Азербайджана, и часть границы, которая делит этот комплекс на две части, до сих пор остается несогласованной.
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