Тбилиси, , 13:01 — REGNUM Несудейский член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе, участвуя в передаче «Ньюсрум» на канале «Палитраньюс», предложила способ решения вопрос о территории монастырского комплекса Давид Гареджи. Согласно плану Долидзе, вся территория Давид Гареджи должна стать охраняемой.

«У меня есть политические предложение к властям, которое даст нам историческую возможность использовать этот вызов для улучшения наших с Азербайджаном отношений, а также улучшения экономической обстановки и превращения этого места в памятник наследия международного масштаба», — заявила Анна Долидзе.

Член совета юстиции подчеркнула, что такой план уже давно разработан «выдающимися учеными при международной поддержке». Долидзе отметила, что подобный статус присвоен международному парку мира Waterton-Glacier на границе США и Канады.

По словам Анны Долидзе, в том случае, если вопрос будет урегулирован в соответствии с предложением, обе стороны смогут использовать территорию как с культурной, так и экономической точки зрения.

Напомним, 9 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария совершил свой первый официальный визит в Баку, после которого заявил, что с Азербайджаном достигнута договоренность о Давид Гареджи. Согласно договоренности сторон, с 11 октября грузинским священикам должен быть открыт доступ на территорию комплекса. Однако грузинские СМИ распространили 11 октября информацию о том, что доступ грузинским священникам в находящиеся на территории Азербайджана монастыри комплекса Давид Гареджи остается частично ограниченным.

Как известно монастырский комплекс Давид Гареджи раскинулся на территории двух стран — Грузии и Азербайджана, и часть границы, которая делит этот комплекс на две части, до сих пор остается несогласованной.

Читайте ранее в этом сюжете: ТВ: Доступ грузинским священникам в Давид Гареджи пока ограничен