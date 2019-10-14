Москва, , 12:39 — REGNUM Министерство иностранных дел России планирует в ноябре провести в Москве консультации с Японией по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

«По совместной хозяйственной деятельности мы сейчас согласовываем даты этих консультаций, в ближайшее время объявим, — сказал он. — Думаю, что это ноябрь».

По его словам, до конца 2019 года Москву может также посетить министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Как сообщало ИА REGNUM, возможности общей экономической деятельности на Курильских островах обсуждали в декабре 2016 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В феврале 2017 года при японском МИД Японии появился совет по совместной экономической деятельности.

В апреле 2019 года в Токио прошли переговоры между японскими и российскими делегациями по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Целью переговоров является достижение соглашения, позволяющего беспрепятственно осуществлять российско-японские проекты на Курилах.