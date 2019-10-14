Киев, , 11:56 — REGNUM На Украине сегодня, 14 октября, празднуют День защитника — «день чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности страны».

С 2015 года, по распоряжению на тот момент президент страны, этот день является официальным выходным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дата для нового праздника постмайданными властями страны выбрана не случайно — 14 октября является также официальной датой основания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответственно, каждый год националисты в этот день организуют свои марши в разных городах Украины, наибольшее шествие всегда проходит в Киеве.

На сегодня марш УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) анонсирован под лозунгом «Защитим украинскую землю!». Мероприятие начнется в 13:00 по местному времени, участники пройдут по центральным улицам Киева. Согласно анонсу, главное требование марша — не допустить потери территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, ни через реализацию «формулы Штайнмайера», ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом.

В прошлом году, еще при президенте Порошенко, в марше УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняли участие, по разным данным, 10−15 тыс. человек. Согласно предварительным данным и с учетом текущей политической ситуации, в этом году акция будет еще более масштабная.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский в своем обращении призвал не поддаваться на провокации во время митингов, которые намечены на День защитника 14 октября, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».