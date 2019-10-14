Киев, , 09:57 — REGNUM Жителям Украины не стоит поддаваться на провокации во время митингов, которые намечены на День защитника 14 октября, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения». Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения», — написал Зеленский.

Украинский лидер также призвал граждан страны «своими же руками не делать подарков недругам», которые «мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос».

Как сообщало ИА REGNUM, с октября в Киеве проходят митинги против выполнения Украиной минских соглашений по «формуле Штайнмайера». В частности, экс-президент Петр Порошенко обвинил Зеленского в капитуляции перед Кремлем.

В свою очередь, 10 октября Зеленский заявил, что за последние пять лет отдельные регионы Донбасса уже превратились в Приднестровье. И признался, что не хочет, чтобы на востоке Украины был замороженный конфликт.

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