Рига, , 11:40 — REGNUM 14 октября депутаты латвийского Сейма (парламент) начнут рассматривать проект бюджета-2020, одобренный ранее правительством. Об этом сообщает портал LSM.

Председатель парламента страны Инара Мурниеце выразила надежду, что депутаты смогут принять закон до начала государственных праздников — 18 ноября.

Бюджет-2020 согласовали все пять партий правящей коалиции и это был сложный процесс.

«Все решения уже приняты и приняты, надеюсь, ответственно, — сказала Инара Мурниеце. — А дискуссии, дискуссии возможны всегда».

Напомним, согласно согласованному правительством Латвии проекту бюджета-2020: доходная часть — 9,894 млрд евро, расходная 10,002 млрд, дефицит 0,3%, прогнозируемый рост ВВП 2,8%. Изменения в налоговой системе в течении следующего года не предусмотрены.