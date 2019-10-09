Владивосток, , 04:21 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил не выполнять свои предвыборные обещания, данные жителям Приморья, и отказался возвращать всенародные выборы глав городов и районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Кожемяко Kremlin.ru

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Письмо с таким предложением поступило в приморское Заксобрание, подписанное вице-губернатором по внутренней политике Антоном Волошко, пишет ИА PrimaMedia. Снимая с себя ответственность за такое решение, краевое руководство сослалось на мнение глав территорий, которые в своём большинстве дали отрицательное заключение законопроекту, являясь «назначенцами».

"Фактически тем самым, внутриполитический блок признаёт, что не может обеспечить проведение муниципальных кампаний в условиях роста протестных настроений. Поэтому краевая власть заинтересована в сохранении нынешней системы и избрании глав по конкурсам. Инициатива Кожемяко, с которой он входил в избирательную кампанию, сейчас, когда он стал губернатором, превратилась в одну из угроз, которая могла бы дестабилизировать политическую обстановку в крае. Не удивительно, что сейчас есть попытки не дать хода этой идее», — считает политолог Сергей Гребенюк.

Ранее Заксобрание Приморья в двух чтениях рассматривало законопроект о возвращении всеобщих выборов глав муниципалитетов, однако перед третьим чтением было принято решение выслушать мнение глав городов и районов. 26 из 34 глав высказались против.

Как сообщало ИА REGNUM, планируемый всенародный референдум о прямых выборах главы парламент Карачаево-Черкессии решил не проводить.