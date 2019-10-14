Москва, , 09:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин не читает сообщения своего американского коллеги Дональда Трампа в «Твиттере». Об этом он заявил в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiyа в преддверии визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Руководитель отдела общественно-политических программ RT Arabic Салам Мусафир предположил, что российский лидер следит за оценками отношений Москвы и Вашингтона, которые даёт в своём микроблоге глава США. Однако тот ответил отрицательно.

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Путин рассказал, что его помощники иногда передают ему тезисы Трампа, отметив, что мнение главы США «имеет значение для очень многих».

«Но я сам не читаю», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле указали на расхождение «твитов» Трампа с реальностью в том, что касается отношений между Москвой и Вашингтоном.

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