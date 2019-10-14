Париж, , 08:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил общую волю Парижа и Берлина увидеть конец наступления, начатого Турцией на северо-востоке Сирии, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон, который провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Елисейском дворце в Париже, подчеркнул, что это наступление может привести к «неустойчивым гуманитарным ситуациям» и способствовать возрождению террористических группировок в регионе.

Известно также, что президент Франции созвал ограниченный совет обороны в воскресенье вечером, 13 октября, чтобы обсудить развитие ситуации в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце в Париже канцлера Германии Ангелу Меркель.

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