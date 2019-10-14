Москва, 14 октября 2019, 08:01 — REGNUM В угасающей мировой империи США началась мягкая гражданская война, которая аукнется еще всему миру, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Напомним, что президент США Дональд Трамп очень жестко высказался относительно бывшего вице-президента США и одного из фаворитов предстоящих президентских выборов в стране 2020 года со стороны демократов — Джо Байдена, а также относительно его сына. В частности, он заявил, что Байден был хорош только потому, что «он понимал, как целовать задницу Барака Обамы», а его сына Хантера Байдена назвал «извращённым мерзавцем».