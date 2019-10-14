Москва, , 08:01 — REGNUM В угасающей мировой империи США началась мягкая гражданская война, которая аукнется еще всему миру, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

"Мы наблюдаем мягкую гражданскую войну или жесткую политическую в Америке, и все зависит от того, выведет Трамп на улицу своих или не выведет, когда начнутся жесткие уличные действия. Вот то, как кричат — значит готовят к выходу. А это означает, что мы входим в новую фазу мирового процесса. Глобальная империя в конце своего периода… Это угасание империи, и это угасание еще очень сильно аукнется по всему миру», — заявил Кургинян.

Напомним, что президент США Дональд Трамп очень жестко высказался относительно бывшего вице-президента США и одного из фаворитов предстоящих президентских выборов в стране 2020 года со стороны демократов — Джо Байдена, а также относительно его сына. В частности, он заявил, что Байден был хорош только потому, что «он понимал, как целовать задницу Барака Обамы», а его сына Хантера Байдена назвал «извращённым мерзавцем».