Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Вашингтон не готов к борьбе с Турцией на стороне курдов. О последствиях выхода американских войск с севера Сирии рассуждал министр обороны США Марк Эспер, передает Fox News.

Положение, в котором оказались американские военные в Сирии, довольно сложное, считает глава Пентагона, поскольку и Турция, и Сирийские демократические силы (СДС) являются союзниками США.

«С каждым часом все хуже, — комментирует ситуацию Эспер. — …Мы не подписались на борьбу с Турцией, давним союзником НАТО, от имени СДС».

Напомним, ранее министр обороны США заявил о том, что в создавшейся ситуации курды могут заключить соглашение с сирийскими властями и с Россией.

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