Москва, , 23:38 — REGNUM Россия призвала всех участников сирийского конфликта поспособствовать предотвращению гуманитарной катастрофы на северо-востоке страны, об этом 13 октября рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал Алексей Бакин во время общения с журналистами.

Война в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Призываем все стороны срочно разработать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы в восточной части Сирии. Вопросы спасения беженцев и мирного населения требуют безотлагательного решения», — подчеркнул Бакин.

Генерал подчеркнул, что в результате агрессии Турции на севере Сирии на свободе могут оказаться многие боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые сейчас находятся в тюрьмах, контролируемых курдами.

«Всеми сторонами сирийского урегулирования должны быть приняты меры по недопущению подобного сценария», — резюмировал генерал.

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии с целью борьбы с курдскими повстанцами. Анкара своей целью ставит обеспечение безопасности на своей границе.

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