Манбидж, Сирия, , 21:30 — REGNUM Вооруженные силы Сирии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от города Алеппо, являющегося столицей одноименной провинции, об этом 13 октября сообщает телеканал «Аль-Маядин».

Сирийская армия

По данным телеканала, «Отряды народной самообороны», состоящие преимущественно из сирийских курдов, беспрепятственно пропустили военных через свои посты.

Напомним, город Манбидж долгое время находился под контролем боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В августе 2016 года курдские повстанцы освободили его от террористов. В декабре 2018 года над Манбиджем был поднят флаг Сирийской Арабской Республики.

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