Манбидж, Сирия, 13 октября 2019, 21:30 — REGNUM Вооруженные силы Сирии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от города Алеппо, являющегося столицей одноименной провинции, об этом 13 октября сообщает телеканал «Аль-Маядин».
По данным телеканала, «Отряды народной самообороны», состоящие преимущественно из сирийских курдов, беспрепятственно пропустили военных через свои посты.
Напомним, город Манбидж долгое время находился под контролем боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В августе 2016 года курдские повстанцы освободили его от террористов. В декабре 2018 года над Манбиджем был поднят флаг Сирийской Арабской Республики.
Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Турции заявило о ликвидации в Сирии 525 террористов