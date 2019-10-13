Лондон, , 20:01 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил членов правительства в том, что заключить сделку с Евросоюзом по поводу Brexit все еще возможно, об этом 13 октября сообщает Reuters.

Глава правительства, тем не менее, отметил, что для этого придется проделать серьезную работу.

«Премьер-министр проинформировал кабинет министров по поводу переговоров о выходе Великобритании из содружества», — приводит слова представителя Джонсона издание.

Джонсон добавил, что заключение соглашения вполне реально, однако для этого надо проделать большую работу. Также он заключил, что страна должна быть готова выйти из ЕС 31 октября.

Напомним, выход Великобритании из Евросоюза должен был состояться еще 29 марта 2019 года. Однако этого не произошло, так как Лондону и Брюсселю не удалось достигнуть соглашения об условиях размежевания.

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